Pillola anticoncezionale gratuita per le giovani donne, anche la Liguria apre alla misura

Genova. La Regione Liguria apre all’offerta gratuita della pillola anticoncezionale alle donne con meno di 25 anni, anche nell’ottica di ridurre il numero di aborti. È quanto è emerso stamattina durante la seduta del consiglio regionale dopo le proposte avanzate dai consiglieri Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e Selena Candia (Lista Sansa). Il tema sarà affrontato in un’apposita commissione consiliare con l’obiettivo di arrivare a un testo condiviso tra tutte le forze politiche.

“Tramite Alisa – ha spiegato l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – sappiamo che c’è un percorso tecnico-scientifico avviato dall’Aifa che sta facendo un’istruttoria per valutare la rimborsabilità nazionale dei contraccettivi orali. Faremo una verifica per capire lo stato di avanzamento, questo è uno strumento per verificare se lo Stato risponde da solo alla problematica. Se l’istruttoria fosse tardiva, dovremmo fare una valutazione di consistenza numerica regionale per vedere se c’è possibilità di sostenerlo dal punto di vista economico“.

Da parte della giunta, comunque, il parere è favorevole: “È un tema generale di salute sessuale, ci vogliono gravidanze ricercate e non gravidanze non volute che in alcuni casi finiscono per essere interrotte. Nulla osta da parte mia da punto di vista clinico – conferma Gratarola -. È uno strumento tra i più efficaci e gli effetti collaterali sono minimali. È vero anche che contraccettivi di ultima generazione hanno effetti collaterali straordinariamente più bassi, anche in termini di trombosi. Da un lato monitoriamo il work in progress di Aifa e dall’altra facciamo una pesatura a livello regionale per valutare se la Regione è in grado essere autonoma”.

Sul tema sono stati presentati due documenti, entrambi ritirati in attesa di affrontare il tema in commissione. La mozione di Gianni Pastorino impegnava la giunta “a emanare in tempi rapidi un provvedimento per garantire la gratuità della pillola anticoncezionale per donne sino al 25° anno di età, donne che si trovano in stato di disoccupazione residenti nella regione e iscritte al servizio sanitario nazionale” oltre che “pazienti in cura per endometriosi che fanno uso di pillola anticoncezionale a scopo terapeutico”. Provvedimenti simili, ha ricordato il consigliere, sono stati adottati da Regioni come Puglia, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Piemonte e Toscana. Il documento proponeva anche “il prezzo calmierato della pillola anticoncezionale per le donne dal 25° al 35° anno di età”.

L’ordine del giorno di Selena Candia invitava “a valutare l’opportunità di rendere gratuita l’offerta della pillola anticoncezionale alle donne fino a 25 anni” e “a sostenere la ricerca e l’utilizzo degli anticoncezionali ormonali maschili”.