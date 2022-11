Pieve Ligure. Si estende la zona a sosta limitata con parcheggi riservati ai residenti nel territorio di Pieve Ligure: è quanto ha deciso ieri la giunta comunale per dare risposta alle esigenze dei pievesi.

La delibera prevede la riduzione degli stalli in cui è possibile posteggiare anche senza contrassegno con l’esposizione del disco orario per un periodo massimo di due ore.

Vengono estesi i parcheggi per i soli residenti, anche nel primo tratto di via Roma (dall’incrocio con via XXV Aprile a Scalinata Madruzzo.

Per maggiore chiarezza si rimanda dell’ordinanza del comandante della polizia locale che dà attuazione a quanto disposto dalla giunta.

Nei prossimi giorni la ditta incaricata inizierà i lavori di adeguamento della segnaletica verticale e, successivamente, ove necessario, anche di quella orizzontale, dopodiché la nuova regolamentazione diventerà operativa.

Si invita la cittadinanza a porre attenzione a eventuali divieti di sosta temporanei per permettere l’esecuzione dei lavori di cui sopra e a quanto indicato dalla nuova segnaletica. I cittadini che hanno diritto al contrassegno ma non ne sono ancora in possesso, possono ritirarlo presso il comando di polizia locale presentando il modulo di richiesta e il documento di circolazione del veicolo. Il contrassegno costa 10 euro per tre anni.

Il Comando di Polizia Locale è a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore chiarimento in merito al tel. 01-3462245