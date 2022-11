Peste suina africana, due nuovi casi in Piemonte e uno in Liguria a Busalla

Genova. Salgono a 195 i casi di psa accertati nella Nella “zona di protezione II*”. In dettaglio sono 125 le positività in Piemonte, 70 le positività in Liguria a dal 27 dicembre 2021.

I positivi sono in totale 195, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 125 per positività in Piemonte, 70 per positività in Liguria.

Il nuovo caso è stato riscontrato a Busalla in Liguria nella provincia di Genova. È il tredicesimo caso di positività nel comune di Busalla da quando è iniziata l’emergenza.