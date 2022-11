Pesistica, una tre giorni dedicata al powerlifting grazie alla “Chiavari Classic Cup Competition”

A Chiavari una tre giorni dedicata alla disciplina della pesistica “powerlifting”, grazie alla prima edizione della “Chiavari Classic Cup Competition”, organizzata dall’istruttrice e atleta Sonia Parlanti.

Si tratta di una prima volta per la Liguria, che non ha mai ospitato questa competizione nella quale ogni singolo atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi: squat, distensione su panca piana e stacco da terra.

La gara si terrà nel weekend dal 9 all’11 dicembre al palazzetto dello sport di Chiavari e tensostruttura. Prenderanno parte alla competizione 120 atleti provenienti da tutta Italia, campioni anche del mondo di powerlifting, sia nella categoria femminile che maschile.

“Ringrazio il comune di Chiavari, il Sindaco Messuti e l’assessore Gianluca Ratto, che mi hanno dato questa bellissima opportunità di far conoscere il lato competitivo di questo meraviglioso sport – commenta Sonia Parlanti – Siete tutti invitati al palazzetto dello sport di Chiavari il 9/10/11 dicembre, dalle 8 della mattina, per 3 giorni intensi di gara”.