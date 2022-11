Pareggio a reti inviolate (0-0) tra Entella e Cesena, appaiate in vetta alla classifica

Chiavari. Termina sul risultato ad occhiali (0-0) il posticipo del campionato di Serie C tra Entella e Cesena ,in una gara dove l’agonismo (un espulso e sei ammoniti) è stato molto elevato.

Ramirez e compagni non hanno sfruttato la superiorità numerica; per l’Entella si tratta del secondo pareggio consecutivo con lo stesso risultato, che permette ai tigullini di mantenere il primato in classifica, ex equo, con il Cesena.

Mister Gennaro Volpe, in zona mista, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Partita tosta, molto equilibrata, peccato non essere riusciti a sfruttare la superiorità numerica. Conoscevamo il valore del Cesena, abile a metterti in difficoltà con il pressing alto, uomo contro uomo, siamo stati troppo frenetici, ma l’Entella porta a casa il nono risultato utile consecutivo ed il primato in classifica”.