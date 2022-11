Parafarmacie: disponibili a svolgere servizi sul portale prenotosalute gratuitamente

Liguria. Le parafarmacie liguri aderenti all’Unaftisp, Unione Nazionale Farmacisti Titolari di sola Parafarmacia, attraverso la propria coordinatrice Simona Capaccioli, fanno sapere di essere disponibili a titolo gratuito a prenotare le analisi, le visite specialistiche e le prestazioni di radiologia dal portale prenotosalute.regione.liguria.it.

“Le parafarmacie − si legge in una nota − sono in attesa di ricevere l’abilitazione alla convenzione per il servizio di prenotazione Cup, servizio per cui è già stata fatta più volte richiesta alla Regione dimostrando che le 150 parafarmacie liguri hanno tutte le competenze e le postazioni per erogarlo in convenzione esattamente come accade per le 590 farmacie liguri, considerato anche che in altre regioni come l’Emilia Romagna questo servizio è già disponibile nelle parafarmacie,dove si può accedere con tessera sanitaria,codice fiscale e numero di ricetta dell’assistito”.

Unaftisp Liguria crede che questo servizio possa “essere molto utile alle persone anziane o a coloro che non dispongono di un telefono che acceda a internet, di un pc o di una stampante o che semplicemente non abbiano voglia o non siano in grado di telefonare al numero unico delle prenotazioni sanitarie. Le parafarmacie aderenti all’iniziativa si riconosceranno per la locandina che spiegherà il servizio”.