Paola Nicora nominata senior consultant del Comune per aiutare l’insediamento di nuove imprese

Genova. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha affidato l’incarico gratuito di senior consultant per il Comune di Genova a Paola Nicora, già candidata in consiglio comunale per la Lista Toti e funzionaria Confindustria Genova.

L’incarico assegnato a Nicora riguarda il fine contribuire a individuare, proporre ed eseguire soluzioni nell’ambito di un programma di azioni finalizzate a favorire nuovi insediamenti aziendali, servizi, siti produttivi e attività imprenditoriali.

“Sono pronta a mettermi a servizio di questo obiettivo, collaborando in coordinamento con l’assessore all’urbanistica, demanio marittimo, sviluppo economico, lavoro e rapporti sindacali, Mario Mascia, e il consigliere delegato in materia di nuovi insediamenti aziendali sul territorio, Davide Falteri, e le direzioni competenti”, dice Paola Nicora.

“Un incarico che mi rende particolarmente orgogliosa del mio percorso personale fatto di esperienza in ambito industriale e amministrativo, di lavoro per la mia meravigliosa città. Genova sta crescendo, sta diventando una città sempre più interessante per le opportunità che ha saputo e saprà creare in futuro ed io potrò dire di aver collaborato per il suo successo”, conclude.