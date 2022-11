Pallavolo, giornata da dimenticare per Cus Genova: sconfitto in serie B e D

Genova. La prima squadra maschile del CUS Volley esce sconfitta dalla trasferta contro il Novi nel campionato nazionale di Serie B.

Ragazzi di Guido Costigliolo superati per 3-1 dai piemontesi nonostante una sfida equilibrata. Primo set in mano ai padroni di casa, secondo agli ospiti, infinito terzo set ai vantaggi sul 32-30 e decisivo quarto set per il Novi.

Sconfitta anche per la prima squadra femminile, impegnata in Serie D. Le ragazze di Riccardo Serra vengono superate dall’Albaro Volley all’Istituto Nautico San Giorgio con un secco 3-0.

SERIE B – GIRONE A: NOVI PALLAVOLO vs CUS GENOVA VOLLEY 3-1 (25-16; 18-25; 32-30; 25-20)

SERIE D – GIRONE B: ALBARO VOLLEY vs CUS GENOVA VOLLEY 3-0 (25-16; 25-14; 25-21)