Pallanuoto, Rapallo vince sul Como e lascia la zona bassa della classifica

Rapallo. Torna alla vittoria il Rapallo Pallanuoto nella quinta giornata del campionato di Serie A1 femminile a discapito del Como Nuoto, risultato finale 16 a 10.

Nel catino della piscina Poggiolino, le ragazze di coach Antonucci conquistano tre punti importantissimi nello scontro diretto con le lombarde, guidate dal coach ligure Pisano, utili a lasciare la zona calda della classifica in ottica salvezza (ora le genovesi si trovano al sesta posizione).

La partita vede le padroni di casa partire fortissimo, a metà gara il tabellone indica 11 a 4. I gol di Cabona, Zanetta e Capitan Gitto (alle fine poker per lei) e la fase difensiva guidata da Caso attenta tra i pali, ipotecano la vittoria finale.

Nel tabellino marcatori non poteva mancare Roberta Bianconi con una doppietta, così come Carrasco, un sigillo anche per Apilongo e Vanelo.

Ci provano le ospiti a riaprire la partita nel terzo tempo, ma le gialloblu rispondono colpo su colpo gestendo poi al meglio la parte finale del match.

“Una vittoria importantissima che porta tre punti d’oro in ottica salvezza, ma soprattutto per il morale. Venivamo da tre sconfitte consecutive, che bruciavano molto, soprattutto quella con il Trieste dove avevamo disputato una brutta gara, quindi c’era voglia di rivalsa, volevamo fortemente questa vittoria”, queste le parole del capitano Ursula Gitto.

“Prima della pausa ci aspettano altre due partite molto importanti – ricorda Gitto -, Bogliasco e poi in casa con la Florentia. Quella con il Bogliasco, oltre a rivestire grande interesse ai fini della classifica, è il derby ligure che mancava da qualche anno in Serie A1. Entrambe le squadre daranno il massimo per aggiudicarsi la vittoria, loro sono una squadra molto giovane, un gruppo che gioca insieme da anni, si conoscono a memoria e credo che questo sia il loro maggior punto di forza. Le abbiamo già affrontate nel turno preliminare di Coppa Italia (vittoria del Rapallo per 11- 8 ndr) ma sappiamo perfettamente che sabato sarà un’altra storia tutta da scrivere. Giocare alla Vassallo non è mai facile per nessuno, tuttavia abbiamo d’avanti una settimana per preparare al meglio la partita, e faremo tutto il possibile per provare a portare a casa i tre punti, siamo consapevoli che servirà dare il massimo non solo dal punto di vista tecnico[1]tattico, ma servirà la stessa volontà dimostrata oggi in vasca, servirà testa e cuore dall’inizio alla fine”.

Le ragazze del Rapallo Pallanuoto, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, hanno voluto dare il proprio contributo indossando un nastro rosso al braccio durante la presentazione delle squadre ad inizio gara, gesto che Ursula Gitto ha voluto riassumere con queste parole: “Riteniamo sia importante il contributo di tutti nella campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne, questo è stato il nostro modo per urlare a tutti ‘Basta violenza sulle donne’”. Un messaggio importante, una vittoria importante applausi doppi per queste atlete