Pallanuoto Rapallo, Roberta Bianconi in ritorno dalla Nazionale: “Con Trieste sarà una gara impegnativa”

Rapallo. Dopo la sosta per le Super Final di World League di Tenerife, che ha visto impegnato un buon Setterosa nonostante il quinto posto, riprende il campionato di serie A1 femminile con la terza giornata. Sabato 12 alle ore 16:15, il Rapallo sarà impegnato alla Bruno Bianchi con le padrone di casa della Pallanuoto Trieste.

Si preannuncia una trasferta molto impegnativa visto il valore della formazione allenata da coach Paolo Zizza. A presentare la sfida in casa Rapallo dopo un doveroso excursus sull’impegno in nazionale, l’instancabile Roberta Bianconi, che dopo le ottime prestazioni con la calottina azzurra, a poche ore dal rientro dalle Canarie e già in gruppo con le sue compagne di club alla Poggiolino.

“La World League è sempre un evento impegnativo, cinque partite in altrettanti giorni contro avversarie di livello assoluto – commenta Bianconi – Torniamo con un quinto posto non tanto soddisfacente a livello di risultato ma con la consapevolezza di un ulteriore crescita individuale e di gruppo. Abbiamo lottato fino all’ultimo secondo di ogni match, la pallanuoto è uno sport di situazioni, si vince e si perde per dettagli che poi risultano determinanti ai fini del risultato. Dobbiamo migliorare ancora in questo e poi daremo sempre più filo da torcere a tutte le nazioni che troveremo sul nostro cammino, tuttavia mi sento di poter affermare che abbiamo fatto un ulteriore paso avanti in questa direzione”.

Dalla Nazionale passa poi a parlare della prossima sfida con il Rapallo: “Logicamente non sono stata con la squadra per tutta la settimana, quindi dovremmo sfruttare al meglio questi giorni di preparazione, ci dovrà essere massima concentrazione e impegno per ritrovare bene i nostri meccanismi e fare una buona prestazione di squadra – afferma la giocatrice -. Sabato contro Trieste sarà un altro appuntamento molto impegnativo con tre punti in palio importanti per entrambe le squadre. Loro sono una formazione giovane, grintosa che lotterà fino all’ultimo secondo e il loro allenatore le preparerà al meglio. Ritengo che noi non siamo da meno, soprattutto se riusciamo a mettere in acqua la stessa qualità di gioco dei primi due tempi contro la Roma. Il segreto è sempre lo stesso: lavorare dando tutte il massimo.”