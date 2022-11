Pallanuoto: Iren Genova Quinto beffata ad Anzio (10-9)

Anzio-Genova Quinto 10-9 (4-4, 2-1, 3-4, 1-0)

Trasferta amara in casa dell’Anzio Waterpolis per l’Iren Genova Quinto, costretto a cedere il passo alla formazione laziale per una sola rete.

Una partita combattuta e giocata gol su gol, con le due squadre che si sono trovate sul pareggio alla fine dei tre tempi. I ragazzi di Tofani, nell’ultima frazione, hanno fatto registrare l’allungo decisivo, conquistando i primi tre punti della stagione. Per i biancorossi, dopo il successo iniziale in casa della Distretti Ecologici Nuoto Roma, arriva la seconda sconfitta che fa seguito a quella infrasettimanale maturata con il Savona.

“Non dobbiamo farne un dramma – avverte il tecnico Luca Bittarello – testa bassa, ragioniamo sugli errori, continuiamo a lavorare e pensiamo alla prossima partita. Si è trattato di una gara con tanti fischi, dove i dettagli hanno fatto la differenza come capita sempre in match giocati punto su punto. Noi abbiamo commesso due o tre ingenuità importanti che in questo tipo di sfide fanno la differenza, per noi chiaramente in negativo“.