Pallanuoto, i gironi della Serie B: al via cinque squadre di Genova e provincia

Genova. La Federnuoto ha ufficializzato la composizione dei quattro gironi della Serie B maschile 2022/23 e diramato i calendari del campionato. La regular season prenderà il via il 3 dicembre e si concluderà il 13 maggio, per essere poi seguita da playoff e playout.

Le 40 partecipanti al campionato di Serie B sono suddivise in quattro gironi. In ciascun gruppo, al termine della regular season, le squadre classificate al 10° posto retrocedono direttamente in Serie C. Le squadre classificate all’8° e 9° posto partecipano alle finali playout, che si svolgono al meglio delle 3 partite. Le squadre classificate dal 1° al 4° posto di ciascun girone partecipano alle semifinali dei playoff promozione, che si svolgono su 2 incontri (andata e ritorno); le finali playoff si giocano invece al meglio dei 3 incontri. Sia per i playout che per i playoff le squadre del girone 1 incrociano quelle del girone 2, le squadre del girone 3 incrociano quelle del girone 4.

Di seguito i raggruppamenti.

Girone 1: Aquatica Torino, Busto Pallanuoto, Cus Geas Milano, Luca Locatelli, NC Monza, Piacenza Pallanuoto, Pallanuoto Bergamo, Pallanuoto Vicenza, Sporting Lodi, Sportiva Sturla.

Girone 2: Aragno, Delta, Lerici Sport, Libertas RN Perugia, Marina di Carrara, Osimo Pirates, Rapallo, Rari Nantes Roma Vis Nova, San Giorgio Waterpolo, Sea Sub Modena.

Girone 3: Aquademia, Basilicata 2000, Canottieri Lazio, Club Aquatico Pescara, Fiorillo Academy, Libertas Roma Eur, Nuoto 2000, San Mauro, Villa York, Waterpolo Bari.

Girone 4: Acese, Arechi, Brizz Nuoto, CN Salerno, Expert Napoli Lions, Muri Antichi, Ortigia Academy, RN Auditore, Triscelon Etna Sport, Unime.