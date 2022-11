Pallanuoto, battuta d’arresto per il Rapallo fermato a Trieste. Antonucci: “Sprecate troppe occasioni”

Rapallo. Trasferta amara quella in Friuli Venezia Giulia per il Rapallo Pallanuoto. Le ragazze di coach Antonucci escono sconfitte dalla sfida alla Bruno Bianchi con le padrone di casa della Pallanuoto Trieste, che si aggiudicano il primo round del campionato di serie A1 con il Rapallo per 13 a 6.

Una prestazione poco brillante delle rapallesi, che non incidono sotto porta subendo poi le stoccatrici avversarie. Tuttavia le gialloblu restano in gara fin oltre la metà del terzo tempo, quando subiscono il break avversario a cui non riescono a reagire.

Così il tecnico Luca Antonucci sulla partita: “Vittoria meritata per il Trieste che è una squadra forte, dotata di un ottimo organico e che ha fatto valere anche la maggior esperienza nella massima serie. Per arginare le padrone di casa serviva una prova di alto livello ma siamo mancate nelle scelte offensive, sbagliando spesso l’ultimo passaggio e sprecando tante potenziali occasioni per riprendere il risultato. Nel finale abbiamo mollato anche di testa dimostrando quello che ripeto da inizio stagione, ovvero che siamo una squadra neo promossa con otto esordienti in A1. Nessun dramma, rientra tutto nel normale processo di crescita, quella di puntare su tante giovanissime è una scelta precisa e ponderata da società e staff tecnico, abbiamo affiancato loro giocatrici di spessore, anche internazionale, proprio per guidarle nel percorso tracciato ed essere di aiuto anche in queste situazioni dove serve metabolizzare al meglio le sconfitte, traendo da esse spunti di riflessione per migliorarci. Resta un pizzico di rammarico ma ci teniamo strette le cose positive che comunque si sono viste durante la partita, e lavoreremo a testa bassa e con il consueto entusiasmo sugli errori commessi.”

Il calendario prevede per la quarta giornata ancora una trasferta, questa volta in Sicilia per affrontare le Campionese d’Italia dell’Ekipe Orizzonte, una sfida tutt’altro che semplice, servirebbe un miracolo sportivo per strappare dei punti alla fortissima compagine Etnea.

“Le ragazze conoscono bene il valore dell’avversario ed il livello di difficoltà della trasferta di Catania – dichiara il coach – Sappiamo che l’Ekipe è una formazione difficilissima da affrontare ma questo non significa che non ci proveremo, faremo il possibile per creare loro delle difficoltà. Da un punto di vista tecnico queste partite vanno preparate in maniera ancor più scrupolosa, cercando di curare anche i più piccoli dettagli, e per questo serve concentrazione massima anche negli allenamenti, questi sono altri fattori in cui è fondamentale l’apporto delle veterane del gruppo. Per quanto concerne invece l’aspetto motivazionale, non è mai stato un problema, è un gruppo a cui non difetta entusiasmo e coraggio sono certo che daranno tutto in vasca. Quindi a Catania ci andiamo corazzati di consapevolezza e armati dalla volontà di non sfigurare, e sicuramente sarà un’occasione di ulteriore crescita”.