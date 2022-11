Pallanuoto, alla piscina del Mare di Sori il “Torneo Maruzzella”: parteciperanno 8 squadre di Serie B

Genova/Sori. La Sportiva Sturla organizza la prima edizione del “Torneo Maruzzella”. La manifestazione prevede la partecipazione di otto squadre iscritte al Campionato Nazionale Pallanuoto di Serie B: oltre ai padroni di casa, Locatelli, Modena, Lerici, Carrara, Crocera/San Giorgio, Piacenza e Rapallo.

Il torneo si svolgerà sabato 19 e domenica 20 novembre presso la piscina del Mare di Sori. Le partite, dirette da arbitri della Federazione, saranno di 4 tempi da sei minuti consecutivi.

Il primo giorno si scenderà in vasca per il primo blocco di partite: i quarti di finali si giocheranno dalle ore 11 alle 13.30, nel pomeriggio le semifinali dalle 16 alle 18.30. Le finali invece si dispetteranno domenica mattina dalle ore 10 alle 12.30, saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della Sportiva Sturla Pallanuoto. A seguire premiazione sulla terrazza.