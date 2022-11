Pallacanestro, Cus rimane in vetta con Sestri: superato anche MY Basket Genova

Genova. Continua la marcia del CUS Basket in Serie C Silver. Biancorossi vincenti nel derby contro il MY Basket Genova nella sfida casalinga del PalaCUS.

Una partita sempre in controllo quella contro i biancoblù da parte dei ragazzi di coach Pansolin, ancora in testa alla classifica insieme alla Pallacanestro Sestri.

“Sono soddisfatto di questa partita, giocata sempre con molta attenzione – commenta il cestista biancorosso Marco Casucci – Nonostante il recupero alla fine del secondo quarto siamo riusciti a guadagnare un buon distacco e portarci un’altra vittoria a casa”.

CUS GENOVA BASKET vs MY BASKET GENOVA 79-65 (21-15; 40-37; 61-50)

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 16, Vallefuoco 25, Pampuro, Dufour 12, Sommariva 5, Ferraro 7, Leveratto, Casucci 6, Grandeaux 2, Scibilia, Ricci 6. Coach: Pansolin.

MY BASKET GENOVA: Prezioso 11, Caversazio 11, Giacomini 5, Pesce 3, Calabrese 10, Innocenti 6, Poirè, Zito 11, Penco 4, D’Acunto 3, Pastorino, Alloisio 1. Coach: Innocenti.