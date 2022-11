Ospedale Galliera, il nuovo direttore generale è Francesco Quaglia

Francesco Quaglia, ex commissario di Alisa e attuale direttore generale del dipartimento Salute e servizi sociali della Regione Liguria, è il nuovo direttore generale dell’ospedale Galliera. Lo ha nominato oggi il consiglio di amministrazione dell’ente.

Il consiglio ha inoltre riconfermato vicepresidente Giuseppe Zampini per il triennio 2023-2025.

Il Cda “ha preso atto delle dimissioni irrevocabili di Adriano Lagostena, direttore generale fin dal 2005, a partire dal 1° gennaio 2023. A lui, “che per quasi 18 anni ha gestito con passione, competenza e umanità lo storico ospedale di Carignano va il più sentito ringraziamento del presidente, l’arcivescovo monsignor Tasca, che in questi due anni ne ha apprezzato le doti, e dei consiglieri tutti”, si legge nella nota.

Il Cda ha quindi “nominato all’unanimità Francesco Quaglia per il quinquiennio 2023-2027. La scelta, si legge, “è avvenuta sulla base di articolati criteri di selezione adottati per meglio individuare il professionista al quale affidare tale rilevante ruolo. Tale metodologia, voluta dal presidente, condivisa con il vicepresidente e il direttore generale, ha tenuto in conto l’attuale peculiare situazione dell’ente ospedaliero”.

“Buon lavoro e in bocca al lupo a Francesco Quaglia, nominato direttore generale dell’ospedale Galliera di Genova – commentano il presidente ligure Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. Nel suo ruolo di direttore generale del dipartimento sociosanitario di Regione Liguria si è sempre distinto per competenza e serietà e la sua nomina da direttore dell’ospedale genovese è un meritato riconoscimento della sua grande professionalità. Sappiamo comunque che il suo prezioso apporto non andrà perso ma sarà sempre al servizio della Sanità ligure, attraverso la direzione di un ospedale che da sempre rappresenta un punto di riferimento per i pazienti genovesi. A lui va un doveroso ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni in Regione compresi gli ultimi, più difficili, di lotta al Covid dove Quaglia ha sempre lavorato in prima linea”.