Orientamenti, la seconda giornata si chiude con 40mila visitatori. Toti: “Ottima risposta di scuole e famiglie”

Genova. Sono stati 40mila gli studenti, docenti, educatori e formatori che oggi, nella seconda giornata, hanno visitato in presenza Orientamenti Care, la tre giorni che si svolge al Porto Antico dedicata ai giovani in Liguria con lo scopo di scoprire l’offerta formativa e le opportunità di lavoro. Numeri che non tengono conto però degli ingressi serali previsti con l’apertura straordinaria fino alle 22 per la Notte dei Talenti.

Anche oggi tantissimi gli eventi che hanno catalizzato l’interesse degli studenti: a cominciare da “Impara con TikTok”, con la presenza del rappresentante delle Relazioni Istituzionali di TikTok Sud Europa Giacomo Lev Mannheimer, di Biancamaria Cavallini, Consigliere Segretario Ordine degli Psicologi Liguria,

Francesco Di Costanzo, Presidente PA Social, Federico Rognoni, creator Redazione Social Regione Liguria per best practice. Ivano Zoppi, educatore professionale e Segretario Generale di Fondazione Carolina Onlus.

Un’occasione per discutere dell’utilizzo del social più amato dai ragazzi e per presentare la nuova edizione del contest organizzato da Regione Liguria che dovrà selezionare la nuova redazione del canale ufficiale istituzionale per il social di TikTok. A questo proposito Regione ha presentato i risultati della prima “Redazione Social” su TikTok, il progetto PCTO (vecchia alternanza scuola-lavoro) che ha visto la partecipazione di cinque studenti di quarta e quinta superiore nella creazione e gestione del canale TikTok della Regione. Sono state oltre 22mila le visualizzazioni dei 16 video, con 1.205 like: i ragazzi hanno portato creatività e freschezza ricevendo formazione sulla comunicazione digitale da parte del Social Team. Nelle prossime settimane verrà lanciato il concorso per selezionare la nuova Redazione social, dedicato ai giovani delle classi quarta e quinta superiori

Il focus sulla sicurezza on line continua con l’appuntamento delle 18 con i “genitori in blue jeans”, promosso da Fondazione Carolina e TikTok per sensibilizzare sull’uso corretto e sicuro dei social.

“Anche oggi continua il sold out di Orientamenti – ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – grazie al coinvolgimento di importanti testimonial e all’ottima risposta di scuole e famiglie coinvolti in eventi dall’alto valore formativo”.