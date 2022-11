Orientamenti, i principali appuntamenti della giornata di giovedì 17 novembre

Genova. I temi della lotta alla contraffazione, del futuro della scuola secondo l’Associazione Nazionale Presidi, l’importanza della sicurezza sul lavoro con uno spettacolo teatrale, il concerto ‘Uto Ughi & Friends’ a conclusione della 27esima edizione.

Questi i principali appuntamenti dell’ultima giornata del Salone Orientamenti 2022, organizzato da Regione Liguria, fino a domani, giovedì 17 novembre, ai Magazzini del Cotone di Genova. Agli eventi interverranno l’assessore regionale alla Formazione e Orientamento Marco Scajola e l’assessore alla Scuola, Università e Tutela dei Consumatori Simona Ferro.

CAREER DAY – Palazzo della Borsa

10.00 visita assessore regionale alla Formazione e Orientamento Marco Scajola

ORIENTAMENTI

Ore 9 Sala Maestrale – Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia incontra i ragazzi sul tema ‘Prodotti falsi, danni veri’ per sensibilizzare i giovani sui danni all’economia e alla sicurezza dei consumatori legati alla contraffazione. Sarà presente anche l’assessore alla Tutela dei consumatori Simona Ferro

10.00 Sala Levante – Convegno Associazione Nazionale Presidi ‘La scuola che vogliamo’. Con il presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Antimo Ponticiello, l’assessore alla Scuola della Regione Liguria Simona Ferro e l’assessore alle Politiche educative del Comune di Genova Marta Brusoni

11.00 Sala Grecale – spettacolo #Improsafe sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, prodotto dalla compagna TrAttori in collaborazione con la Fondazione LHS. Attraverso la tecnica dell’improvvisazione teatrale e coinvolgendo il pubblico, gli attori comunicheranno in modo diretto e spontaneo con i ragazzi su un tema fondamentale per il loro futuro. Sarà presente l’assessore alla Formazione e Orientamento Marco Scajola

16.30 Sala Paganini – presentazione del libro ‘Joy per sempre, Diario di un commissario di Polizia’ con l’autore Salvatore Blasco, il questore di Genova Orazio D’Anna, l’assessore alla Formazione e Orientamento Marco Scajola.

21.00 Sale Maestrale e Grecale – concerto ‘Uto Ughi & Friends’ con le Quattro Stagioni di Vivaldi. In apertura, il Maestro Ughi commenterà lo spartito guidando gli spettatori in un ascolto consapevole e coinvolto. Sarà presente l’assessore alla Formazione e Orientamento Marco Scajola