Orientamenti 2022, arriva #CARE il primo convegno della “Rete scuola ligure che promuove la salute”

Genova. In linea con il tema principale della XX edizione del Salone Orientamenti – #CARE, la Sala Maestrale dei Magazzini del Cotone ospiterà il 15 novembre dalle 10.30 il Convegno regionale della “Rete Scuola ligure che promuove la salute”.

Il Convegno rappresenta un’occasione importante per riflettere e diffondere la cultura della prevenzione nell’ambito della comunità scolastica, contemplando tanti aspetti quali l’educazione al benessere e ad una sana alimentazione, la salubrità degli ambienti, il ruolo fondamentale della scuola in tale settore.

Dopo i saluti istituzionali della Direzione dell’ USR, della Regione e di A.Li.Sa, interverranno autorevoli relatori, raccontando tra l’altro esperienze della rete delle scuole liguri promotrici di tali tematiche sulla salute ed il benessere.

Il Prof. R. Galuffo – docente referente su tali tematiche presso l’USR Liguria – sottolinea: “la rete tra le scuole e altri attori istituzionali è nata con entusiasmo nel 2017 portando avanti, nonostante l’emergenza pandemica, un lavoro puntuale fino a coinvolgere oggi più di 150 scuole. Infatti, per noi promuovere la salute significa mantenere un ambiente scolastico che favorisca altresì il lavoro del personale educativo e l’apprendimento”.

A tale scopo, nella sessione mattutina S. Salvini e R. Doninisi di A.Li.Sa. illustreranno il concetto di scienza della prevenzione proprio per progettare interventi efficaci nei diversi contesti. S. Vallino – docente referente dell’USR Liguria – offrirà utili riflessioni sui fondi messi a disposizione dal PNRR per l’edilizia scolastica ed E. Nicosia con D. Colobraro parleranno di edilizia ecocompatibile.

Dopo una breve presentazione del documento regionale delle buone pratiche, a cura di F. Varlese, la Sessione mattutina sarà conclusa con la sottoscrizione del nuovo Accordo di Rete tra l’ USR Liguria, A.Li.Sa. e Regione Liguria.

Il Direttore Scolastico Regionale, Antimo Ponticiello, ricorda che il Piano Nazionale 2020/25 riserva spazio proprio ad una “ Scuola che Promuove la Salute “. Il catalogo formativo ligure sulla piattaforma A.Li.Sa. comprende diversi interventi sul rispetto della persona, educazione all’affettività e sessualità, cyber bullismo, alimentazione e corretti stili di vita e dipendenze. Le scuole liguri che hanno utilizzato progetti legati alla salute nell’ultimo a. s. sono 152, per un totale di 15.250 alunni coinvolti. Un risultato importante che conferma il valore di questa iniziativa.

L’Assessore Simona Ferro, con delega anche agli Stili di Vita Consapevoli, Politiche giovanili, Scuola e Università, sostiene che “l’importanza di questo convegno è evidente, soprattutto dopo questi due anni di emergenza sanitaria dove i ragazzi ed i bambini hanno pagato un prezzo molto alto e per tutelarli da un punto di vista sanitario li abbiamo esposti ad altri rischi. Oggi che il periodo emergenziale è passato dobbiamo proseguire nel tutelarli provando a realizzare una scuola salubre per i giovani, soprattutto se si parla di età adolescenziale. L’adolescenza è un momento fondamentale di passaggio alla vita adulta ed è caratterizzata da numerosi cambiamenti, sia dal punto di vista fisico che psicologico. In questo periodo della vita possono instaurarsi stili di vita e comportamenti che condizionano la salute presente e futura, come l’abuso di alcol, il consumo di tabacco, l’uso di sostanze stupefacenti, dipendenze nuove come quelle da social network e patologie comportamentali con le quali noi – adulti – non abbiamo ancora dimestichezza e molto altro ancora. La scuola rappresenta, in questo senso, un contesto educativo e di sviluppo privilegiato, in quanto ambiente sociale prossimale in cui i giovani trascorrono buona parte della propria quotidianità, in grado quindi di influenzarne l’adattamento e il benessere ed è questa la tensione che dobbiamo conservare andando nella direzione di immaginare per poi costruire una scuola nuova e più salubre per i nostri ragazzi, riflettendo sul fatto che proteggere loro equivale a proteggere il nostro futuro”.

La sessione pomeridiana vedrà presenti alle 14.30 i due noti virologi Matteo Bassetti e Maria Elena Bottazzi, candidata al premio Nobel, che dialogheranno sul “mestiere del prendersi cura” di se stessi e degli altri, e dell’importanza di apprenderlo e coltivarlo già da ragazzi.

Il Convegno proseguirà con esperienze interessanti realizzate dalle scuole, come la somministrazione dei farmaci a scuola in emergenza, a cura dal dottor A. Carpi, per proseguire con interventi di docenti e dirigenti sull’istruzione domiciliare e sulle linee guida regionali della Scuola in ospedale (SiO).

La giornata di lavori terminerà con l’intervento di E. Benigno, dell’Istituto Tecnologie didattiche del CNR, sui notevoli risultati raccolti dal progetto Clipso – per mantenere viva ed efficace la relazione didattica dello studente a casa in convalescenza con la sua classe.