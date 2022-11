Oregina, l’ambulanza non riesce a passare: ancora un servizio di soccorso bloccato dalle auto in sosta

Genova. Via Gaeta, quartiere di Oregina, sulle immediate alture della città. Questa mattina, per l’ennesima volta – come ci viene testimoniato dal video di un lettore – un’ambulanza in servizio di soccorso è rimasta bloccata a causa delle auto in sosta vietata.

Come si vede nelle immagini il mezzo della Croce Bianca di Cornigliano non riesce a transitare verso la parte più alta della strada senza rischiare di danneggiare la propria fiancata e quella delle auto in sosta.

In questo caso l’intervento era un codice poi classificato come giallo, un problema neurologico a una persona anziana, ma nel caso di un “rosso”, un arresto cardiaco, un trauma cranico, una forte emorragia, quei minuti persi dai militi per raggiungere a piedi l’abitazione del paziente potrebbero essere decisivi.

“Abbiamo segnalato questa problematica molte volte al municipio e alla polizia locale” dicono alcuni residenti “promettono maggiori controlli e più multe, ma le sanzioni non sono un deterrente sufficiente”.

La richiesta, sebbene in un quartiere dove i posti auto liberi sono merce rara, è per l’installazione di paletti che possano evitare il parcheggio selvaggio.