Omicidio Alice Scagni, due poliziotti e un medico indagati per le omissioni dopo l’esposto dei genitori

Genova. Omissione di atti d’ufficio e omissione di denuncia: sono tre gli indagati dalla procura di Genova per l’indagine collegata all’omicidio di Alice Scagni, la 35enne ammazzata con 20 coltellate dal fratello Alberto la sera del primo maggio in via Fabrizi a Quinto.

Il fascicolo era stato aperto dalla procura di Genova a pochi giorni dai fatti quando i genitori di Alice e Alberto, sentiti dalla squadra mobile e dal sostituto procuratore Paola Crispo avevano accusato la polizia e il centro di salute mentale di non aver preso sul serio gli allarmi lasciati dai familiari nei giorni precedenti l’omicidio.

L’incendio alla porta della nonna il giorno prima, le telefonate ai genitori per chiedere soldi e il particolare quella arrivata intorno alle 13.20 del 1 maggio ricevuta e registrata dal padre che si era conclusa con: “Lo sai stasera dove sono Gianluca e tua figlia? Se non trovo i soldi sul conto tra 5 minuti, lo sai dove cazzo sono?”

Gli Scagni avevano chiamato il 112, ma dalla centrale operativa gli era stato risposto che se la minaccia non era immediata, vale a dire che il figlio non si trovava sotto casa, non potevano mandare volanti, anche perché essendo un giorno festivo non ce n’erano a disposizione, e li invitavano a far denuncia il giorno successivo. E poi quella frase, pronunciata da un poliziotto “Signo’ non famola tragica”.

I nomi degli indagati sono al momento top secret ma proprio in queste ore stanno ricevendo l’avviso di garanzia. Il fascicolo è direttamente in mano al procuratore aggiunto Ranieri Miniati.

Nell’esposto depositato dal legale della famiglia Scagni Fabio Anselmo sotto accusa era finito il medico della salute mentale che il 28 aprile i genitori avevano chiesto un ricovero per Alberto che tuttavia, aveva spiegato che prima di disporre un ‘aso’ (accertamento sanitario obbligatorio) voleva parlarne con il suo primario.

“Per noi avere tre indagati equivale a un avanzamento verso la verità ma questa ci provoca ancora più dolore perché ci conforta sul fatto che la tragedia avrebbe potuto essere evitata”. E’ questo il commento a caldo di Antonella Zarri, mamma di Alice e Alberto. “Adesso vogliamo essere riconosciuti come parte offesa e poter avere accesso alla carte, finora abbiamo saputo tutto attraverso i giornali, inoltre vogliamo poter fare ascoltare le registrazioni delle telefonate alla polizia e le risposte che ci sono state date”.

Rispetto al tempo necessario alla Procura per le iscrizioni Zarri dice: “Sei mesi ragionare su ciò che era lapalissiano già a giugno per noi è comunque molto un periodo di tempo molto lungo”.