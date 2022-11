Nuovo piano sociosanitario, l’assessore Gratarola presenterà la bozza ai sindaci

Genova. È la conferenza dei sindaci di ciascuna Asl il luogo indicato per la condivisione della bozza del nuovo piano socio-sanitario regionale. L’indicazione arriva dall’assessorato alla Sanità guidato da Angelo Gratarola.

Non appena verrà approvata da parte della giunta regionale la bozza del piano socio-sanitario regionale 2023-2025, che inizierà quindi l’iter di Consiglio al fine del suo perfezionamento, l’assessore alla Sanità “sarà a disposizione per presentare il piano in sede di conferenza dei sindaci in ogni Asl, affiancando il contributo dell’assessorato alla concertazione e alla cooperazione tra l’azienda sanitaria locale, gli enti locali e le organizzazioni sindacali – si legge in una nota della Regione -. In quella sede saranno trattate le tematiche sanitarie che coinvolgono Comuni e Aziende sanitarie locali con particolare attenzione alle peculiarità ed esigenze dei territori”.

Tra i punti più critici del piano, secondo le indiscrezioni trapelate, c’è la probabile chiusura di uno dei cinque punti nascita al momento attivi sul territorio di Genova. Secondo l’assessore Gratarola, solo un ospedale tra Evangelico di Voltri e Villa Scassi potrà mantenere il reparto di ostetricia senza violare le disposizioni ministeriali che fissano una soglia minima di parti per ragioni di sicurezza. Ipotesi contro le quali si è già registrata una mobilitazione bipartisan dai territori interessati. Sembra meno probabile, invece, la chiusura del punto nascita di Savona, che dovrebbe dare una mano anche al Ponente genovese.

Rinviata, invece, la fusione tra Villa Scassi e San Martino, ipotesi che era filtrata negli scorsi mesi. L’accorpamento potrebbe diventare realtà solo dopo il 2026, quando sarà completato il nuovo ospedale degli Erzelli finanziato in parte coi fondi del Pnrr. Il via libera al piano socio-sanitario non arriverà comunque prima del 2023.