Nuove assunzioni e stabilizzazioni precari, domani presidio sindacale davanti al Gaslini

Genova. In programma per domani, giovedì 24 novembre, un presidio organizzato dalla rappresentanza sindacale unitaria dalla portineria lato mare del Gaslini, dalle ore 10 alle ore 17.

“Al centro della protesta la richiesta di un concreto rilancio dell’Ospedale che passi attraverso nuove assunzioni e stabilizzazione del personale precario presente in struttura; per la rsu è necessari la riduzione delle attività e dei carichi di lavoro, la fine delle esternalizzazioni, maggior sicurezza e miglioramento della qualità dei servizi appaltati” scrive il sindacato in una nota.

E conclude: “A fronte di una ristrutturazione dell’Ospedale che appare più come una operazione di facciata piuttosto che di sostanza e della scelta di non investire sulle “risorse umane”, la rappresentanza sindacale unitaria ha organizzato una prima azione di protesta”.