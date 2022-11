Nuova diga, l’avvio dell’opera appeso alla decisione del Tar sull’aggiudicazione dell’appalto

Genova. Si attende la decisione della prima sezione del Tar Liguria sulla richiesta o meno di sospensiva nell’ambito del ricorso presentato da Eteria, il consorzio guidato dalle imprese delle famiglie Gavio e Caltagirone, contro l’aggiudicazione della gara per la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova al consorzio Webuild-Fincantieri. L’udienza è stata discussa a lungo questa mattina.

La sospensiva rappresenterebbe una battuta d’arresto di almeno 6-8 mesi, secondo le stime di alcuni addetti ai lavori, per l’avvio del cantiere di una delle grandi opere più importanti non solo per la Liguria e il Nord Ovest ma per l’intero “sistema Paese”.

Lunga 6,2 chilometri, distante 450 metri dall’attuale diga e su un fondale di 50 metri, permetterebbe l’ingresso in porto delle portacontainer fino a 24mila teu di ultima generazione.

Una battuta d’arresto che, soprattutto, metterebbe a rischio la possibilità per l’Autorità portuale, che sta gestendo la gara, di accedere ai finanziamenti del Pnrr. In questi termini la scadenza per la fine dei lavori, almeno per il primo lotto, è fissata al 2026. Ma se già quella deadline sembra complicata da rispettare se i lavori partissero nella primavera del 2023 nel caso di sospensiva la missione si farebbe quasi impossibile.

La nuova diga di Genova anche senza fondi Pnrr. Non è escluso. In attesa della decisione del tribunale amministrativo, stamani, le parole pronunciate dal presidente del porto Paolo Emilio Signorini a margine di un convegno al terminal Messina: “Sono assolutamente fiducioso che l’opera si farà comunque, certo per l’impianto che abbiamo pensato (il riferimento è alla copertura economica) sarebbe importante poter mantenere il cronoprogramma attuale”.

La partita della nuova diga sarà in ogni caso una delle più difficili tra quelle nel dossier del viceministro del Mit Edoardo Rixi, a cui Salvini ha attribuito la delega al “mare”. Sicuramente l’esponente leghista genovese non ostacolerebbe un supporto del governo all’infrastruttura, anche in caso il Pnrr sfumasse, ma certo dovrebbe trattarsi di uno stanziamento monstre.

C’è da dire che se i giudici stabilissero la sospensiva, il ricorso potrebbe viaggiare più rapidamente verso il giudizio di merito quindi evitando, magari, un cambio di appaltatore in corso d’opera o un indennizzo ai vincitori del ricorso.

Se i giudici invece non concederanno la sospensiva resterà comunque la spada di Damocle del ricorso ma almeno si potrà firmare il contratto per l’aggiudicazione e i lavori potranno entrare nel vivo.

Secondo quanto spiegato oggi da Nicola Meistro, operations director di Webuild, nelle prossime settimane si partirà con le indagini sul fondale e su quelle geologiche, poi con l’inizio dell’anno nuovo, con la cantierizzazione vera e propria, partendo dai cassoni fino ad arrivare alle altre lavorazioni in mare.

Webuild e Fincantieri si sono aggiudicate l’appalto con un ribasso del 9,4% sulla base d’asta di 928 milioni (finanziati dal Pnrr) al termine di un sentiero non poco tortuoso. La prima gara dell’Autorità portuale a giugno era andata deserta perché entrambi i gruppi avevano giudicato insufficiente la base d’asta. A sbloccare l’impasse proprio il fondo per le opere indifferibili del Pnrr attingendo al quale i costruttori dovrebbe essere in grado di coprire gli extracosti dovuti ai rincari delle materie prime.