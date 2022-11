Nuova diga foranea: il consorzio Eteria (arrivato secondo) presenta ricorso

Genova. Il consorzio Eteria, formato dalle società Itinera (Astm Group), Vianini Lavori (Caltagirone Group) e Icop, ha presentato ricorso al Tar della Liguria per l’aggiudicazione dei lavori della Diga Foranea di Genova all’Ati formata da Webuild, Fincantieri, Fincosit e Sidra.

Il ricorso è stato depositato ieri, 8 novembre, ed è stato assegnato alla sezione 1 del tribunale amministrativo.

Il consorzio Eteria è arrivato secondo e, a quanto si apprende dal titolo del ricorso, si tratta di una richiesta di annullamento previa sospensiva.

C’è il rischio dunque che l’inizio dei lavori previsti per inizio 2023 possa saltare. Sarebbe un duro colpo per quanto riguarda il rispetto dei tempi necessari per non perdere i finanziamenti del Pnrr.

L’opera vale poco meno di un miliardo di euro e rientra nel Programma straordinario per la ripresa del porto di Genova.