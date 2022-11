Nuova diga, firmato il contratto con Webuild: corsa contro il tempo per dribblare i ricorsi

Genova. “È stato firmato il contratto per la costruzione della nuova diga di Genova. Viene così scongiurata ogni ipotesi di blocco di un cantiere fondamentale e possiamo finalmente dire: che il futuro abbia inizio. Buon lavoro a tutti”. A dare l’annuncio della firma una nota del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dopo una telefonata con il presidente dell’Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini. Palazzo San Giorgio, stamani, ha firmato il contratto con il raggruppamento di imprese guidato da WeBuild e Fincantieri per la progettazione esecutiva e la costruzione della nuova Diga foranea del porto di Genova.

Lunedì c’era stata l’ordinanza del Tar Liguria che aveva rigettato l’istanza di sospensiva da parte della cordata che ha presentato ricorso contro l’assegnazione dei lavori a WeBuild-Fincantieri, ovvero il consorzio Eteria con il gruppo spagnolo Acciona. La firma è stata quindi “accelerata” al massimo dall’Authority per cercare di far andare avanti il più possibile l’iter e anticipare il probabile ricorso al consiglio di Stato sulla sospensiva.

“La realizzazione di quest’opera – prosegue Toti – dev’essere un obiettivo strategico non solo per Genova e la Liguria ma per il Paese intero. La priorità è partire con i lavori nel più breve tempo possibile: con la firma del contratto non ci saranno battute d’arresto e verrà garantita la realizzazione dell’opera nei tempi previsti e questa non può che rappresentare una notizia bellissima per tutti noi”.

Come noto, le difficoltà sul fronte delle battaglie legali non sono finite: il 27 gennaio si terrà l’udienza sul merito del ricorso dei secondi classificati, sulla legittimità o meno dell’assegnazione dei lavori. Se i cantieri, a quella data, fossero effettivamente partiti sarebbe impossibile per Eteria avere un capovolgimento della situazione: al massimo, anche se i giudici dovessero dare ragione ai ricorrenti, dovrebbero accontentarsi – si fa per dire – di un maxi risarcimento. Un minimo di rischio, invece, esisterebbe se, come sembra, a fine gennaio la fase di lavoro sarà ancora quella della progettazione esecutiva.

D’altronde la strada dell’indennizzo sarebbe quella preferibile anche per via dell’interesse nazionale dell’opera, già citato dalla sentenza del Tar di lunedì, e per il fatto che la nuova diga va portata a collaudo nel 2026 per non perdere i fondi del Piano nazionale complementare (Pnc) collegato al Pnrr che servirebbero a sostenere economicamente oltre il 50% dei lavori, del valore di quasi un miliardo di euro.