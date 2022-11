Nuova area fitness sulla passeggiata di Nervi: 40 metri quadrati di attrezzi sul mare

Genova. E’ in fase di ultimazione in queste ore la nuova area fitness predisposta dal Comune di Genova nei pressi della passeggiata Anita Garibaldi a Nervi, nella terrazza poco dopo il Bar Pisacane andando in direzione Levante.

L’area, che occuperà circa 40 metri quadrati, ospiterà attrezzi per esercizi e stretching, come sbarre per trazioni e flessioni, parallele e una panca. Il tutto arricchito da una pavimentazione antitrauma per svolgere l’attività in sicurezza.

Soddisfazione del primo cittadino, Marco Bucci, che sui social ha postato le prime foto del nuovo spazio dedicato allo sport e aperto a tutti: il restyling comprenderà anche il posizionamento di nuove panchine e arredi urbani. “Potersi allenare con un panorama cosi? Solo a Genova”, ha commentato.

“Sarà un punto di aggregazione e di ritrovo sociale e sportivo, uno slancio per il mondo del fitness – ha commentato il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo – E’ la prima di una serie che realizzeremo nel nostro Municipio. Grazie all’area tecnica del Municipio che ha seguito da zero l’intervento e ha permesso di rendere possibile questo sogno. Contestualmente abbiamo riqualificato con il prezioso supporto e intervento di Genovamade Liguria le aiuole, le panchine e i lampioni dell’area. Ancora qualche giorno di chiusura per le ultime rifiniture e poi inaugurazione”