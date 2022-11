Notte di maltempo su Genova: allagamenti e semafori in tilt. Arriva la prima neve sui monti liguri

Genova. Notte movimentata per Genova a causa dell’ondata di maltempo di origine atlantica di passaggio sulla nostra regione in queste ore. Temporali martellanti si sono alternati con diversa intensità dalla sera di ieri fino alle primi luci dell’alba, provocando a terra qualche piccola criticità diffusa.

Durante la notte sono stati segnalati diversi allagamenti, soprattutto in Valpolcevera, la vallata più toccata da questo fronte pertubativo, con i suoi 30 millimetri di cumulata registrati nelle ultime 24 ore. La polizia locale ha segnalato ed è intervenuta in via 30 giugno e via Perlasca, dove i sottopassi si sono allagati e solo in mattinata l’acqua ha iniziato a defluire, causando qualche disagio per la viabilità.

Qualche problema anche alla Foce dove il forte vento ha spostato alcuni bidoni della raccolta dei rifiuti, trascinandoli in mezzo alla strada tra corso Torino e via Barabino, e poi anche in piazza Carignano e via Fieschi. Semafori in tilt invece tra via Cecchi e via Brigate Partigiane e nelle zone limitrofe.

Il brutto tempo si è fatto sentire anche nel levante genovese con i vigili del fuoco intervenuti per il distacco di alcuni materiali da un ponteggio in via Gianelli a Quinto, e per la caduta di un albero in carreggiata in via Carrara a Quarto, rimosso in circa due ore dai pompieri.

Sui monti dietro la costa, invece, ecco i primi fiocchi di neve. La spolverata che ha visto coinvolto tutto l’arco alpino, ha interessato ovviamente anche le alpi liguri, con le prime imbiancate nel ponente ligure, mentre si segnalano i primi centimetri di neve anche sui principali versanti padani dell’Appennino. Tra questi anche la zona della Val D’Aveto, con la stazione meteorologica di prato Cipolla sotto diversi centimetri di neve (vedi foto) come il Beigua e l’Antola.

(Foto: Prato Cipolla questa mattina ripreso dalla webcam della stazione meteo della rete Limet)