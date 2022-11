Notte di maltempo a Genova: nuova frana in via Trensasco, semafori in tilt a Nervi

Genova. Forti piogge hanno investito Genova e il Levante ligure nella notte, dando lavoro in particolare ai vigili del fuoco che sono intervenuti su frane, alberi caduti e piccoli allagamenti. E dopo mesi di siccità finalmente si vede acqua scorrere nei torrenti.

A Genova la situazione di maggiore criticità si registra in via Trensasco, interessata da un nuovo movimento franoso dopo la chiusura scattata a settembre per il cedimento parziale del muro di contenimento. Il maltempo delle scorse ore ha fatto cadere altri massi sulla strada. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale.

A causa del temporale che si è abbattuto tra Genova e il Golfo Paradiso è saltato il semaforo che regola l’incrocio tra via Somma e via Sant’Ilario a Nervi. Per gestire il traffico sono intervenuti anche in questo caso gli agenti della polizia locale.

Problemi a macchia di leopardo si registrano nel resto della città metropolitana e in particolare nell’entroterra del Levante. Un albero si è abbattuto su un’auto in sosta nei pressi del passo della Scoglina, trascinando con sé terra e detriti. Al momento la strada risulta percorribile a senso unico alternato. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici che stanno valutando la situazione.

Il momento di massima intensità delle precipitazioni è stato a cavallo delle 3.00, al termine dell’allerta gialla per temporali su Genova e dintorni (mentre sul Tigullio era stata emanata fino alle 8.00). A Sant’Ilario sono stati registrati 52,8 millimetri in un’ora, 22,2 millimetri in un quarto d’ora, 9,8 millimetri in cinque minuti. Cumulate importanti anche a Rapallo e in Val Fontanabuona.