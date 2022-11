No Skymetro, consegnate in Comune oltre 2mila firme per fermare il progetto

Genova. Sono oltre duemila – per la precisione 2.043 – le firme raccolte dal comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile, contrario al prolungamento sopraelevato della metropolitana fino a Molassana, presentate oggi a Palazzo Tursi a sostegno di una petizione per chiedere al sindaco Bucci di sospendere l’iter dell’opera per aprire “un reale percorso di partecipazione che contempli altre possibili modalità di potenziamento del trasporto pubblico in vallata”.

“Abbiamo raccolto un bisogno collettivo della valle, in alcune riunioni abbiamo raccolto 230 persone. Abbiamo fatto 40 banchetti in tre mesi, ciascuno con una media di tre persone che raccoglievano le firme e oggi le abbiamo consegnate”, spiega Massimo Cannarella, tra i promotori del comitato nato lo scorso 30 agosto riunendo varie realtà associative già attive sul territorio. In questo periodo sono state organizzate 9 riunioni informative.

Oltre alle firme il comitato ha raccolto circa 5mila euro per supportare future iniziative legali. Accantonata l’idea di un ricorso al presidente Mattarella (a forte rischio di inammissibilità), la strategia attuale prevede di andare eventualmente al Tar solo quando ci sarà il progetto definitivo, per il quale il Comune ha appena assegnato la gara. “Le procedure giuridiche sono l’ultima ratio che una comunità dovrebbe avere – spiega Vincenzo Cenzuales dell’associazione MobìGe -. Noi speriamo che non si arrivi a fare il progetto definitivo e che ci si fermi un po’ prima. Ma se il Comune andrà avanti avremo le risorse necessarie per partire, questo dà il segno della partecipazione nella vallata”.

L’assessore Matteo Campora ha assicurato che il percorso di partecipazione ci sarà. “All’amministrazione diremo che non si può giocare a nascondino coi progetti, tutti vengono presentati a pezzi o all’ultimo – accusa Enrico Testino, tra i portavoce del comitato -. Questo metodo impedisce alla città di contribuire e portare idee. I percorsi partecipativi sono tanti, sicuramente non sono quelli che informano sull’opera già decisa, finanziata e in fase di progettazione definitiva. Quello è uno spot. Partecipazione è fermare l’iter, fare gli studi, diffondere i dati, coinvolgere non solo i cittadini ma tutte le intelligenze della città”.

Sarà possibile una soluzione di mediazione, ad esempio uno Skymetro con un tracciato meno impattante? “Va trovata all’interno di un percorso di partecipazione fatto secondo le regole – insiste Cenzuales -. C’è un ufficio del Comune che si occupa di queste cose. Un percorso era già stato fatto nel 2011 ed era venuto fuori il tram come soluzione gradita ai cittadini della Valbisagno e alle forze economiche, ora si rimette tutto in gioco. Queste infrastrutture molto impattanti devono essere decise insieme ai cittadini”.

“Noi – continua Cenzuales spiegando le ragioni del comitato – pensiamo che le infrastrutture sopraelevate in giro per il mondo si demoliscono e non si costruiscono perché creano grossi problemi sociali. Va bene solo se ci sono grossi vantaggi, in questo caso sono molto pochi: le fermate sono distanziate tra loro, sono dalla parte sbagliata della valle, dove non abitano persone. Se devo attraversare il Bisagno, col vento, le intemperie, le piene del torrente, l’infrastruttura sarà usata pochissimo. Ma ciò che ci lascia sgomenti è la decisione di costruire piloni nel Bisagno: spendiamo 300 milioni di scolmatore per abbassare il rischio e lo alziamo subito dopo. Dal punto di vista del buonsenso ci sembra assurdo”.

E se gli oppositori dello Skymetro continuano a proporre il tram come alternativa sostenibile per la Valbisagno, oggi si parla anche di soluzioni di breve termine: “Potrebbe bastare creare una corsia dedicata ai mezzi pubblici o utilizzare altre tecnologie del traffico testate ovunque nel mondo, dedicate e specificamente calibrate. Le misure suggerite sono adottabili a partire da domani, con risultati osservabili nell’ordine di settimane o mesi senza dover passare attraverso l’enorme disagio dei tre o cinque anni di traffico bloccato dai cantieri necessari a edificare lo Skymetro”.

Nel frattempo su Facebook continua l’attività del Comitato Sì Skymetro, per ora esistente solo in forma virtuale, che conta quasi 3mila adesioni al gruppo contro i circa mille follower della pagina Opposizione Skymetro.