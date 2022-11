Nicoló Anselmi nominato vescovo di Rimini, l’addio a Genova in lacrime

Genova. Nicoló Anselmi, vescovo ausiliare di Genova e parroco della basilica delle Vigne, è da oggi vescovo di Rimini.

Un annuncio filtrato da qualche ora in via informale ma ufficializzato davanti all’arcidiocesi genovese alle 12 dall’arcivescovo Marco Tasca.

“Un momento felice ma anche doloroso, quello in cui devo lasciare questa città – ha detto Anselmi, commosso, piangendo ininterrottamente per tutto il suo discorso – per il futuro ho due desideri che la chiesa genovese resti unita e continui a servire gli ultimi”.

Ingegnere meccanico, docente di religione al liceo Doria, ai vertici poi degli scout dell’Agesci, è diventato sacerdote trent’anni fa. Per anni ha guidato la Pastorale giovanile.