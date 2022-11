New Racing for Genova con due equipaggi alla finale di Cassino

Genova. Fine settimana con tanti impegni, il prossimo, per la New Racing for Genova. La scuderia presieduta da Laura Bottini sarò, infatti, in lizza nella finale nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport a Cassino, con due equipaggi, nel Giro dei Monti Savonesi Storico e nella Hallowen Ronde, dove schiererà una vettura.

Rally del Lazio Cassino – Pico – Sono due gli equipaggi della New Racing for Genova che hanno conquistato l’accesso alla Finale Nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport di Cassino. Si tratta di Federico Gangi – Laura Bottini, che saranno in gara con una Renault Clio R3C ed in lizza per la graduatoria Under 25, e Davide Melioli – Federico Capilli (Peugeot 106), chiamati al confronto nella Classe N2, una tra le più numerose della gara.

Giro dei Monti Savonesi Storico – Una vettura della New Racing for Genova in lizza anche ad Albenga. E’ la Porsche 911 SC di 3° Raggruppamento che sarà portata in gara dal savonese Sandro Rossi, al suo secondo impegno consecutivo dopo l’esperienza al Sanremo con questa vettura, e da Stefano Franco Bruno.

Hallowen Ronde – La seconda edizione della gara sammarinese vedrà al via anche una vettura della New Racing for Genova, la Peugeot 106 di Classe N2 con cui si impegneranno Angelo Ferrari, reduce dalla partecipazione allo Slalom Chiavari – Leivi, e Amelia Chiodi.

Slalom Chiavari – Leivi – Riscontri positivi, per la scuderia New Racing for Genova, dai suoi 14 portacolori che hanno preso parte all’ultima gara di slalom della stagione ligure. Due sono entrati nella “top ten” finale – Roberto Risso (Osella L.R. 01) e Damiano Furnari (BRC Evo 02 Suzuki), rispettivamente sesto ed ottavo – uno ha vinto il Gruppo RSP, Elio Canepa (Citroën C2 RS), e due si sono imposti nelle loro rispettive Classi d’appartenenza, Moreno Furnari (Fiat Cinquecento – E1 Italia 1150) oltre al già citato Elio Canepa (RS1.6 Plus).