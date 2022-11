Netafim Bogliasco, niente da fare col Brescia

Bogliasco. Una Netafim Bogliasco con qualche timore reverenziale di troppo cede come da pronostico in casa al cospetto dei vicecampioni d’Italia del Brescia.

Il 15-4 finale testimonia l’enorme gap fisico e tecnico esistente tra le due formazioni ed è frutto soprattutto della partenza sprint degli ospiti che chiudono il primo parziale sul 4-0 e arrivano all’intervallo lungo sul 9-0, ipotecando il successo con 16 minuti d’anticipo.

Bogliasco si scuote solo dopo il cambio vasca. A farsi portabandiera della riscossa biancazzurra è Filip Radojevic. Il mancino serbo prima realizza con una secca conclusione dal limite del perimetro il primo centro dei liguri, poi raddoppia poco dopo su rigore. Radojevic si dimostra implacabile dai cinque metri anche nel quarto tempo, imitato anche da Francesco Brambilla, autore del quarto punto bogliaschino. A prendersi la scena nel finale di una gara ormai priva di storia è però il 16enne Francesco Poggi, portiere e capitano della nazionale Under 16 che bagna il debutto in Serie A1 sostituendo Edo Prian negli ultimi minuti e presentandosi alla grande pallanuoto con due sontuosi interventi su Giannazza prima e su Presciutti poi.

Neanche il tempo di asciugarsi i costumi che per Guidaldi e compagni sarà nuovamente ora di rituffarsi in acqua. Ad attendere il Bogliasco c’è infatti la trasferta di sabato a Palermo in casa del temibile Telimar, altra compagine d’alta classifica. “Sappiamo che non sono certo queste le gare in cui possiamo anche solo sperare di ottenere punti – commenta a fine partita Daniele Magalotti – e pertanto ho poco da dire dopo quest’incontro. Purtroppo all’orizzonte c’è per noi un altro impegno molto difficile in un inizio di torneo tutto in salita. La consolazione è che dopo Palermo finalmente cominceremo ad affrontare i primi scontri diretti. Anche per questo la sfida con il Telimar, proprio come quella di questa sera, dovrà servirci per prepararci al meglio in vista degli incontri con compagini più alla nostra portata. Tornando a stasera credo sia doveroso sottolineare l’esordio di Poggi, ennesimo frutto di un vivaio che anche nelle difficoltà riesce sempre a sfornare talenti grazie al gran lavoro dei tecnici delle nostre giovanili”.

Il tabellino:

NETAFIM BOGLIASCO 1951-AN BRESCIA 4-15

NETAFIM BOGLIASCO 1951: E. Prian, A. Bottaro, D. Broggi Mazzetti, F. Gavazzi, J. Blanchard, G. Guidaldi, N. Mudrazija, F. Brambilla Di Civesio 1, G. Boero, F. Radojevic 3, D. Puccio, A. Canepa, Poggi. All. Magalotti

AN BRESCIA: P. Tesanovic, V. Dolce, C. Presciutti 2, T. Gianazza, D. Lazic, B. Vapenski 1, V. Renzuto Iodice, K. Kharkov 2, J. Alesiani 4, S. Luongo 4, E. Di Somma 2, T. Baggi Necchi. All. Bovo

Arbitri: Ricciotti e Zedda

Note.

Parziali: 0-4 0-5 2-5 2-1 Uscito per limite di falli Bottaro (Bo) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 0/2 più tre rigori e Brescia 5/8 più due rigori. Kharkov (Br) fallisce un rigore (traversa) nel primo tempo.