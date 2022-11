“Natale delle Meraviglie”, il 3-4 dicembre appuntamento a San Bartolomeo di Leivi

Genova. Mercatini di Natale, calcio per tutte le età, giochi, divertimento e poi pranzo e merenda in compagnia, in attesa del Natale 2022. Tutto questo, e molto altro ancora, sarà “Natale delle Meraviglie” la manifestazione che si terrà nell’area feste di San Bartolomeo di Leivi, sabato 3 e domenica 4 dicembre.

Questa mattina la presentazione dell’evento, organizzato dalla Scuderia Auto Moto Retrò in collaborazione con La Torre Centro di Cultura, Pro Loco Leivi, Asd Polisportiva Leivese e con il patrocinio del Comune di Leivi.

Presenti, Luigi Solari e Barbara Queirolo, rispettivamente presidente e consigliere della Scuderia AutomotoRetro, Mirna Brignole, presidente del Centro di Cultura La Torre, Daniele Celle, presidente della Pro Loco di Leivi e vicepresidente del Centro di Cultura La Torre, Alberto Sanguineti, presidente della Asd Polisportiva Leivese, ed il Sindaco di Leivi, Vittorio Centanaro.

La manifestazione si terrà nell’area sportiva di San Bartolomeo in Leivi sabato 3 dalle ore 14 e domenica 4 dicembre dalle ore 9 per tutta la giornata. Nella due giorni presenti una ventina di espositori con idee regalo, prodotti artigianali e agroalimentari. In più nella giornata di domenica dalle ore 10 tutti i bambini in campo con la Polisportiva Leivese ed a seguire attorno alle ore 11e30 presentazione della prima squadra alla cittadinanza. A pranzo polentata per tutti i partecipanti (gradita la prenotazione telefonica a Barbara 3401812092 o Luigi 3494649296). Nel pomeriggio alle ore 14:30 fischio di inizio della partita di Campionato della Asd Polisportiva Leivese. In contemporanea nell’area feste si terrà il “Battesimo della sella” e alle ore 16:30 la “Merenda della Nonna” per i più piccoli. Infine per tutto il weekend ci si potrà riscaldare con cioccolata calda e vin brulé.