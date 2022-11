Nasce l’associazione di promozione sociale Martina Rossi, il papà Bruno: “Almeno la sua morte servirà per aiutare altre donne”

Genova E’ un fenicottero rosa, parte di un disegno fatto da Martina Rossi il simbolo dell’associazione di promozione sociale che prende il nome dalla 20enne genovese morta a Palma di Majorca il 3 agosto 2011 mentre cercava di fuggire a uno stupro. L’associazione è stata lanciata oggi dai genitori di Martina, Bruno Rossi e Franca Murialdo, con un convegno al Cap di via Albertazzi a cui hanno partecipato magistrati, avvocati, associazioni, centri antiviolenza.

“L’obiettivo è che almeno che la morte di Martina possa essere di aiuto per qualcun altro – dice Bruno Rossi – per cui abbiamo pensato a un’associazione che possa aiutare chi ha subito violenza a districarsi meglio da un punto di vista giuridico ma non solo perché dieci anni di processi come abbiamo affrontato noi rappresentano anche un costo che non tutti possono sostenere”.

L’associazione funzionerà come uno sportello di assistenza ma anche “come soggetto che potrà porsi come interlocutore delle istituzioni. Oggi parleremo, ascolteremo e faremo proposte grazie a tutte le persone e le associazioni che interverranno e da lì cominceremo a lavorare”.

Tra gli interventi quello dell’ex procuratore Francesco Cozzi che ha parlato della recente legge organica sulla violenza sessuale approvata in Spagna due mesi fa: “Si tratta di una legge che può essere un paradigma anche per l’Italia perché parte dal principio che ogni atto sessuale deve avere il consenso esplicito per non essere illecito indipendentemente dal fatto che sia compiuto con violenza”.

Il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati ha fornito alcuni dati: “In provincia di Genova, le denunce per i reati collegati alla violenza di genere, quindi in particolare maltrattamenti, stalking e violenze sessuali sono cresciute dai 600-700 nel 2018 fino a 900 nel 2021: se questo potrebbe sempre un dato negativo, noi ci auguriamo invece che sia il segnale di un cambio culurale che siamo riusciti a far emergere reati che un tempo restavano chiusi all’interno delle famiglie”. Da un punto di vista legislativo secondo Miniati “il cosiddetto Codice Rosso mette a disposizione delle Procure dei mezzi di intervento abbastanza immediati ed efficaci. Rimangono difficoltà processuale pegli legati alla raccolta della prova visto il ricorso spesso agli incidenti probatori che necessitano di tempi più lunghi ma soprattuto il problema è quello delle forze a disposizione all’interno delle Procure che non sono mai sufficienti per far fronte alla mole di lavoro”.

Si tratta di “un’associazione che nasce per proiettare nel futuro la vita di Martina, i suoi ideali, le cose in cui lei credeva – dice Ariela Giacometti del collettivo femminista Nonunadimeno – e che vuole lavorare per la prevenzione della violenza di genere e sostenere le persone vittime di violenza e per far questo ha deciso di coinvolgere gli attori di una rete, di fatto già esistente che si occupano di fronteggiare la violenza di genere”. Fra questi soggetti anche il collettivo Non una di meno “perché ancora troppo spesso – ricorda Giacometti – si parla di violenza di genere come un fenomeno di devianza ma per noi questo è profondamente sbagliato. Secondo noi la violenza di genere è una manifestazione dei rapporti storicamente diseguali tra i sessi e questo non lo dice solo il movimento femminista: lo dice anche la convenzione di Istambul. La nostra società è incentrata su una disparità tra uomo e donna e questo porta alla violenza di genere anni, la violenza è il mezzo attraverso il quale questo sistema di potere si mantiene e siautoalimenta”.