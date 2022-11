Nasce a Firenze, ma il papà è originario di Sampierdarena: i genitori lo chiamano Pier

Genova. Il bimbo nasce a Firenze ma in onore di Sampierdarena, luogo d’origine del papà, i genitori lo chiamano Pier. È la curiosa storia raccontata dal Gazzettino Sampierdarenese con una foto su Instagram.

Come spiega il Gazzettino, il piccolo è nato lo scorso 12 novembre all’ospedale Santissima Annunziata di Bagno a Ripoli e porta il nome della delegazione genovese per omaggiare le origini di David Lisi, nato e cresciuto a Sampierdarena ma ormai da molti anni residente nel capoluogo toscano per lavoro e per amore.

Il Pier del nome Sampierdarena – più correttamente San Pier d’Arena, in genovese San Pê d’Æña – corrisponde probabilmente all’apostolo San Pietro, primo papa della Chiesa cattolica. A lui era dedicata l’antichissima chiesa nei pressi della spiaggia (perciò il riferimento all’arena) che dal 725 fu intitolata a Sant’Agostino dopo che, secondo la leggenda, il re longobardo Liutprando vi aveva portato le ceneri del santo all’interno di una piccola “cella” (da cui il nome dell’attuale chiesa, Santa Maria della Cella).

La mamma di Pier si chiama Lisa, la sua sorellina è Ada: a loro sono indirizzati gli auguri del Gazzettino Sampierdarenese (e anche della redazione di Genova24).