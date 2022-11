Musica in ogni pagina

Continuiamo a parlare di libri che hanno un forte legame con la musica, che sia protagonista o tratto distintivo dei personaggi.

“NOVECENTO”

Sebbene non si tratti di un romanzo, ma di un monologo teatrale- edito da Feltrinelli-, la lettura è scorrevole e appassionante; delicato, profondo, pieno di passione come l’Oceano. Oltre alla piece teatrale, per cui è nato, da “Novecento” è stato tratto un film, nel 1998, diretto da Giuseppe Tornatore con Tim Roth ad interpretare il ruolo di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento.

“Suonavamo perché l’Oceano è grande, e fa paura, suonavamo perché la gente non sentisse passare il tempo, e si dimenticasse dov’era, e chi era. Suonavamo per farli ballare, perché se balli non puoi morire, e ti senti Dio.”

TRAMA

In questo meraviglioso monologo scopriamo la straordinaria- e surreale- storia di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, narrata dall’amico trombettista Tim Tooney. Novecento, come lo chiamano tutti, è stato trovato in un pianoforte a bordo del transatlantico Virginian e da cui non scenderà mai, per tutta la vita. Vivrà sul Virginian suonando insieme all’orchestra, in cui incontrerà Tim, ma sarà in grado di conoscere il mondo “leggendo” i passeggeri che, nel corso degli anni, si avvicendano sui ponti del transatlantico. Ma quando la nave sarà dismessa che ne sarà del famoso pianista?

Alessandro Baricco, classe del ’58, è scrittore, sceneggiatore, regista, saggista e preside della scuola Holden.

Un libro per i bambini

La musica ci accompagna, ci tiene compagnia e ci fa emozionare, ma la musica può cambiare il mondo. È come un fantasma che non si cura di muri, barriere o confini per insinuarsi nei nostri cuori. La musica vuole anche dire coraggio, ribellione contro le ingiustizie e i pregiudizi, ed è anche per questo che la Musica è così bella.

Per i più piccini

“Nina”

Un bellissimo albo, in bianco e nero, edito da Curci, che racconta- oltre alla biografia della grandissima Nina Simone- di come il mondo si possa cambiare, se si ha abbastanza forza e coraggio. Un libro importante, profondo e semplice da leggere dai 5 anni in poi.

“Dream, my baby dream. ”

TRAMA

Come ogni sera Nina Simone canta una ninna nanna alla sua bimba ma, questa sera, la piccola Lisa proprio non ne vuole sapere di dormire. La signora del jazz allora decide di raccontare alla figlia una storia, la sua: quella di una giovanissima pianista afro americana che, al suo primo concerto, si rifiuta di suonare perché sua madre è costretta a sedersi in fondo, dietro a tutti.

Un albo potente con le parole di Alice Brière-Haquet e le immagini meravigliose di Bruno Liance.

Per i più grandi

“LA MUSICA NELLE OSSA”

Un libro molto bello, che ci ricorda il peso- e la cecità- della censura contro la conoscenza, la curiosità e il diritto di trovare il nostro posto nel mondo. Edito da Mondadori è un libro da ascoltare dai 12 anni in poi.

TRAMA

Siamo nel 1960 a Mosca e Anna sa bene cosa tutti si aspettano da lei e quale sarà il suo futuro, una volta terminati gli studi al prestigioso Istituto Superiore Stella Rossa. Almeno finché, a scuola, non compare Marko, con il suo modo di fare da ribelle, le domande scomode e soprattutto…con la sua musica rock. In quegli anni la musica rock- americana ovviamente- era vietata nell’Unione Sovietica, e anche solo ascoltarla potrebbe costare ai due ragazzi non solo la scuola, il futuro, ma la stessa libertà.

Christian Antonini, classe del ’71, è scrittore sia per bambini che per adulti, già edito da Giunti è il bellissimo “Fuori gioco a Berlino”.

La musica è sempre stata veicolo di genio e ribellione, da Mozart a Elvis a volte è stata loda, altre ostracizzata ed etichettata come “malvagia” sia dalla religione che dalla politica. Ma la musica, in realtà, non si è mai curata troppo delle etichette e dei pregiudizi; la musica parla direttamente alle nostre anime e, come le idee, non può essere rinchiusa, fermata e tanto meno zittita.

