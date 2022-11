Moneglia, filmava clienti e ragazzine nello spogliatoio della palestra: condannato a 5 anni

Genova. Un personal trainer di Moneglia è stato condannato con rito abbreviato a 5 anni di reclusione per pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico e interferenza nella vita privata.

L’uomo era stato arrestato nel febbraio di un anno fa in seguito a un’indagine dei carabinieri.

Secondo quanto emerso il personal trainer era stato trovato in possesso di materiale pedopornografico ed era stato anche sorpreso a filmare le clienti nello spogliatoio della palestra grazie a una telecamera nascosta che era stata per caso scoperta da una cliente. Avrebbe filmato circa 100 tra donne e bambine, catalogando poi tutto meticolosamente. I filmati poi li avrebbe però tenuti a casa senza diffonderli in rete.

Oltre alla condanna, per lui il gup Claudio Siclari ha disposto anche una multa da 18 mila euro e una provvisionale da 5 mila euro per ciascuna delle parti civili.