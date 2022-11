Mondo della cultura in lutto: è morta Anna Solaro, pioniera del teatro sociale

Genova. E’ morta la scorsa notte Anna Solaro, attrice, regista e formatrice teatrale pioniera del teatro sociale italiano e fondatrice del Teatro dell’Ortica. Aveva 59 anni e dopo una lunga battaglia con la malattia si è spenta serenamente tra le braccia del marito Mirco Bonomi e della figlia Eugenia.

Anna nella sua lunga carriera ha saputo mettersi in gioco in innumerevoli ambiti, incarnando la missione del teatro sociale come strumento di formazione personale, riscatto e cura. Oltre ad aver fondato insieme Mirco Bonomi il Teatro dell’Ortica nel 1996, in questi anni ha portato avanti molteplici progetti tra cui Stranità, il laboratorio teatrale in collaborazione con Asl3 e i pazienti della salute mentale, e i tanti altri laboratori teatrali con le donne vittime di violenza e di tratta, i sex offender e i carcerati. Per il suo impegno, nel 2017, aveva ricevuto era stata nominata Cavaliere della Repubblica.

Negli ultimi anni si era dedicata al progetto “Versi di cura” dedicato ai malati oncologici: un percorso di accompagnamento al fine vita attraverso le pratiche teatrali che pochi giorni fa aveva ricevuto il Premio Nazionale dei Critici Teatrali.

“La cultura – scriveva Anna Solaro- può farsi mediatrice fra istituzioni e comunità nell’acquisire i giusti modi di comunicazione e approccio, può essere rifugio di riflessione su quanto accade o ci sovrasta in caso di malattia o fragilità. La cultura, insieme al sociale, deve indirizzarsi e operare non solo nella ripresa dello spettacolo dal vivo, ma lavorare alla possibilità vitale e vivificante di porsi come strumento mediano e di pensiero aperto nella sua funzione di promozione sociale. Di essere incisiva, come un aratro. Cura non è solo attenzione. Avere cura significa avere a che fare. La cura non solo si interessa ma partecipa Cultura che cura”.

Della convivenza con la sua malattia Anna Solaro ne aveva fatto cosa pubblica, trasformando la sua esperienza quotidiana in una testimonianza condivisa con tutti, dai momenti bui alle riscoperte degli affetti e dei doni che anche solo un raggio di luce poteva dare. Il tutto con il suo unico e inconfondibile stile, fatto di riflessione, allegria, profondità e sensibilità. Sensibilità che in questi anni hanno ‘travolto’ tutte le persone che hanno avuto modo di lavorare e condividere con lei anche solo un piccolo pezzo del viaggio della vita. Sabato scorso sul palco del Tiqu il debutto dell’ultimo spettacolo con la donne vittime di violenza di cui Anna curava il laboratorio da anni.

“Cara Anna, ti siamo così grati. Ti abbiamo visto saltare i muri, leggere fogli bianchi, cercare la libertà negli spazi angusti, stanare la luce nei luoghi più bui. Gettare sguardi impensati anche sulla malattia. Ti siamo infinitamente grati di averlo fatto insieme a noi. Ci hai insegnato che cambiare sguardo è possibile. Che l’incontro è possibile. Che è possibile la cura. Che la bellezza si può coltivare e spargere in mille semi. Adesso, in questo giorno così triste, non possiamo che dirci testimoni di tutta questa ricchezza. La porteremo avanti, continueremo a costruire impianti elettrici. A coltivare. Con cura”.

Queste le parole pubblicate dallo staff del Teatro dell’Ortica, una delle creature che Anna lascia in eredità alla città e che da sempre è stata la sua seconda casa. Per tutti coloro che vorranno salutarla un’ultima volta il rosario si svolgerà domani martedì 29 novembre alle 17,30 e il funerale mercoledì 30 alle 11,30 alla Chiesa della SS immacolata di via Assarotti.