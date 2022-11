Minaccia di morte e sferra un pugno a un poliziotto: 40enne arrestato

Genova. Un 40enne è stato arrestato la scorsa notte per minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio.

Ieri notte l’uomo è entrato in una focacceria di Corso Sardegna e ha iniziato a importunare i presenti chiedendo insistentemente una sigaretta. All’interno del negozio vi erano anche 4 agenti liberi dal servizio, ai quali si è rivolto in modo molto aggressivo arrivando ad un “faccia a faccia” con uno di loro.

Secondo quanto riportato in una nota della Questura, i poliziotti si sono qualificati mostrando il tesserino e lo hanno invitato ad allontanarsi perché stava generando preoccupazione e disagio tra i clienti.

Il 40enne è uscito dal panificio, ma pochi minuti dopo è tornato e, accusando gli agenti di averlo fatto litigare con la fidanzata, li ha insultati e minacciati di morte. Non contento, senza alcun motivo, ha sferrato un pugno al volto ad

uno di essi ferendolo al labbro.

L’uomo è stato condotto in Questura e associato alle camere di sicurezza in attesa della direttissima. L’agente ferito è stato portato al pronto soccorso e giudicato guaribile in 10 giorni.