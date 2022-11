Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 25 novembre, su tutta la regione avremo condizioni di variabilità. Addensamenti più intensi sul settore centro-orientale dove non escludiamo qualche rovescio nell’arco nella mattina e nel primo pomeriggio. Tempo asciutto e più soleggiato a ponente. In serata attenuazione delle precipitazioni che tenderanno ad allontanarsi in mare aperto.

Venti: Tra la notte e la mattinata deboli o moderati meridionali. Nel pomeriggio progressiva rotazione a nord ad iniziare dal settore centro-occidentale, ma in estensione a tutta la regione entro la sera-notte.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: In aumento le minime, in calo le massime. Costa: min +9/13°C, max +14/17°C. Interno: min -2/+8°C, max +9/13°C (fondovalle/collina).