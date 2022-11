Liguria. Come preannunciato Liguria sotto il richiamo di flussi meridionali umidi; fase autunnale sino a giovedì.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 8 novembre avremo molte nubi sul settore centro-orientale con possibilità al mattino di piovaschi o scrosci tra il Tigullio e il Golfo Paradiso, anche prolungati; fenomeni che dal pomeriggio tenderanno ad estendersi in parte sul genovesato; variabile agli estremi della regione con maggiori aperture su costa imperiese.

Venti da sud-est su Riviera di levante, moderati, possibili rinforzi in zona promontorio di Portofino. Settentrionali irregolari tra voltrese e savonese. Mare tra poco mosso e mosso sul bacino centro-orientale, poco mosso altrove. Temperature minime in aumento a levante, in calo le massime su Genova: sulla costa minime tra 12 e 16 gradi, massime tra 16 e 19 gradi; all’interno minime tra 2 e 9 gradi, massime tra 12 e 18 gradi (fondovalle/collina).

Mercoledì 9 novembre cielo in prevalenza coperto sul centro-levante, piovaschi o scrosci che questa volta insisteranno maggiormente sul settore centrale. Più stabile a ponente, momenti soleggiati limitati all’imperiese.

Venti moderati dai quadranti meridionali sul centro-levante, deboli variabili a ponente. Mare generalmente mosso. Temperature stazionarie.

Giovedì 10 novembre tra la notte ed il primo mattino possibile passaggio instabile a levante; schiarite a seguire su tutta la regione; tramontana moderata/tesa tra Capo Mele e Voltri.