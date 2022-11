Meteo. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 4 novembre, tra la notte e la mattinata ci sarà il rischio di rovesci o temporali sul settore centro-orientale, in attenuazione prima di mezzogiorno.

Sul resto della regione variabilità con ampie schiarite sull’Imperiese e il Savonese di ponente. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio tregua generale dei fenomeni con fase abbastanza soleggiata ovunque. In serata nuova recrudescenza instabile con temporali ad iniziare dall’Imperiese ed in estensione al resto della regione, con fenomeni più intensi in mare aperto.

Venti: Moderati o forti da sud-ovest specie al largo come da avviso, in rotazione a nord in serata ad iniziare dal settore centro-occidentale.

Mari: Da molto mosso ad agitato, localmente molto agitato al largo.

Temperature: In diminuzione specie nei valori massimi. Costa: min 12/15°C, max 16/18°C. Interno: min 5/10°C, max 11/15°C (fondovalle/collina).