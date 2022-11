Genova. Nei prossimi giorni correnti occidentali continueranno ad affluire verso la nostra Penisola, anche sulla Liguria non mancherà qualche goccia di pioggia (specie a levante). Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 17 novembre. Avvisi: libeccio sostenuto al largo. Cielo e Fenomeni: tra la notte e le prime ore del mattino molte nubi sull’intera regione, ma con bassa probabilità di fenomeni significativi. Nel corso della mattinata locali piovaschi potranno interessare l’entroterra del levante e la riviera del Beigua; schiarite altrove, anche ampie a ponente. Nel pomeriggio molte nubi a levante e sui versanti padani, piogge deboli o moderate sono attese nelle aree interne orientali e sullo Spezzino. Cieli in prevalenza poco nuvolosi a ponente, addensamenti alternati ad ampie aperture sul settore centrale. Tra la tarda serata e la notte su venerdì aumento della nuvolosità sull’intera regione con rovesci associati a levante. Venti: fino a moderati a rotazione ciclonica, rinforzi di libeccio a levante. Ventilazione forte da sud-ovest al largo. Mari: molto mosso al largo e sul centro-levante, mosso altrove. Temperature: in aumento. Costa: min +12/17°C, max +17/20°C. Interno: min +4/13°C, max +14/17°C (fondovalle/collina).

Venerdì 18 novembre. Avvisi: libeccio sostenuto al largo. Cielo e Fenomeni: nella notte nuvolosità diffusa con dei rovesci sul settore centro-orientale, specie interno. Al mattino molte nubi sui versanti padani e sul levante, non si escludono residui fenomeni sullo Spezzino. A seguire generale miglioramento con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sull’intera regione. Venti: deboli o moderati settentrionali.

Fino a forti di libeccio al largo. Mari: molto mosso al largo, mosso altrove. Temperature: minime in lieve calo, massime in leggero aumento.

Sabato 19 novembre. Nuvolosità irregolare sul centro-levante, non si escludono locali piovaschi in mattinata. Asciutto con ampi spazi soleggiati altrove. Temperature in lieve calo. Seguire i prossimi aggiornamenti