Genova. Dopo una nottata che ha visto ancora protagonista la pioggia, in mattinata residua nuvolosità a Levante e schiarite sul centro Ponente in estensione a tutta la regione. Il resto della giornata, secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, sarà caratterizzato dal cielo sereno.

Attenzione al vento forte: tramontana tesa tra Capo Mele e voltrese questa mattina.

Mare molto mosso al largo, mosso altrove. Moto ondoso in diminuzione.

Temperature in ripresa: minime tra 9 e 13° C sulla costa, tra 5 e 11° C nell’interno. Massime tra 15 e 18° C sulla costa e tra 11 e 15° C nell’interno (fondovalle/collina).

Domani addensamenti sparsi su tutta la regione più compatti nelle zone interne dell’appennino centro-orientale; nella seconda parte della giornata probabili piovaschi a levante, o brevi scrosci, specie nelle zone interne. Venti meridionali moderati, rinforzi al largo. Mare mosso nel settore ovest, molto mosso altrove. Temperature stazionarie.

Venerdì nella notte possibile residua instabilità a Levante; in giornata stabile e soleggiato; nuovo aumento della nuvolosità a Ponente entro sera.