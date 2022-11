Liguria interessata da un passaggio perturbato di origine atlantica il quale dispenserà pioggia da ovest verso est, anche se con accumuli non omogenei. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: già dal mattino sono attese le prime precipitazioni sulla nostra regione, deboli agli estremi della regione, più convinte e persistenti sul settore centrale, in particolare tra Genovese e Golfo Paradiso.

Nel primo pomeriggio le piogge si concentreranno maggiormente sempre tra Genovese e Golfo Paradiso e relativi entroterra. Piogge più moderate tra Golfo del Tigullio e Spezzino, deboli o nulle, invece più a ponente.

In serata, col transito del ramo freddo della perturbazione, avremo un generale aumento dell’instabilità con rovesci che interesseranno gran parte della regione, e che proseguiranno anche fino a notte inoltrata. Non si esclude anche qualche tuono. Zone in maggior ombra pluviometrica pare possano essere le aree interne dell’Imperiese e del Savonese, mentre quelle più coinvolte dalle precipitazioni il Genovese di levante, Golfo Paradiso e aree interne del Tigullio e dello Spezzino.

Venti: al mattino forti da sud-est dallo Spezzino fino al Genovesato di levante, mentre sono attesi venti tesi da nord tra Savonese e Voltrese. Dal pomeriggio venti forti da nord tra Savonese e Genovese anche quello di levante, da sud-est dal Golfo Paradiso verso est.

Mari: mosso con moto ondoso in aumento fino a molto mosso. Temperature: stazionarie le minime, in calo le massime. Costa: min +10/13°C, max +13/17°C; interno: min +5/+10°C, max +9/13°C (fondovalle/collina)

MERCOLEDì 16 NOVEMBRE: fino alle prime ore del mattino residui rovesci interesseranno ancora il levante della regione, mentre più a ovest avremo già le prime schiarite. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità sarà a tratti irregolare su gran parte della regione. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: tesi settentrionali tra Savonese e Genovese, più deboli altrove. Mari: stirato sottocosta, mosso o molto mosso al largo. Temperature: generalmente stazionarie.

GIOVEDì 17 NOVEMBRE: nubi irregolari per gran parte della giornata, con possibili rovesci a levante dal pomeriggio. [Seguire i prossimi aggiornamenti]