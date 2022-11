Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, domenica 27 novembre, al mattino avremo cieli pressoché sereni sull’intero territorio regionale, fatta eccezione per qualche nube nelle valli interne e per il transito di qualche innocua velatura. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, stratificazioni medio-alte in graduale aumento da ponente verso levante, in serata tenderanno a divenire più compatte e spesse su tutta la regione.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali, possibili rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele.

Mari: poco mosso sotto-costa, localmente mosso al largo.

Temperature: stazionarie od in lieve calo. Costa: min +8/14°C, max +15/20°C. Interno: min -4/+7°C, max +10/15°C (fondovalle/collina).