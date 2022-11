Genova. Ancora una giornata caratterizzata da molte velature. Sui versanti padani saranno presenti nubi via via più compatte con la possibilità anche per degli sgocciolii in serata nell’interno del levante.

Situazione: aria più fresca inizierà ad affluire sulle nostre zone andando ad instabilizzare gradualmente il tempo nei prossimi giorni.

Venti: moderati o tesi da nord sul settore centro-occidentale al mattino, in parziale attenuazione in giornata. Altrove vento debole o moderato da nord-est. Mari: stirato sotto costa, mosso al largo

Temperature: stazionarie le minime, in lieve calo le massime specialmente in quota.

Costa: min +13/16°C, max +17/19°C

Interno: min +5/9°C, max +11/16°C (fondovalle/collina)