Liguria. Nelle prossime ore è atteso il passaggio di un sistema perturbato in grado di dispensare su molte aree della nostra regione piogge diffuse; inoltre l’ingresso di una massa d’aria fredda determinerà le prime nevicate di stagione sull’Appennino. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: prestare attenzione per burrasca forte di tramontana che irromperà su tutta regione a cavallo della mezzanotte:rinforzi fino a tempesta in mare aperto e sui valichi appennini soggetti. Tra la notte ed il primo mattino possibile nevicate in abbassamento sotto gli 800 m sulle valli appenniniche del savonese di levante.

Cielo e Fenomeni: tempo perturbato nottetempo con precipitazioni più diffuse sul centro levante della regione accompagnate da violente raffiche di vento; Quota neve in progressivo abbassamento sulle valli appenniniche del savonese di levante nel corso della nottata fino a scendere sotto i 7-800 m, in abbassamento fino a 1000 m sull’appennino di levante. Durante la mattinata cessazione dei fenomeni a ponente, potranno rimanere attive nevicate deboli lungo il versante padano dell’appennino orientale in definitivo esaurimento nel corso del pomeriggio. Schiarite entro la serata in estensione da ponente a levante.

Venti: prestare attenzione per burrasca forte di tramontana che irromperà su tutta regione a cavallo della mezzanotte: rinforzi fino a tempesta in mare aperto e sui valichi appennini soggetti. Rotazione a maestrale ponente dal pomeriggio su settore est teso/forte. Dalla sera generale attenuazione sull’intero arco ligure.

Mari: agitato al largo per onda formata da terra, tendente a molto agitato, molto mosso a levante fuori costa e su Capo mele per onda incrociata. Si uniformerà lungo da libeccio in prevalenza agitato dal pomeriggio.

Temperature: in calo, specialmente nelle zone interne. Costa: min +5/11°C, max +9/16°C; interno: min -2/+3°C, max +2/8°C (fondovalle/collina).

MERCOLEDì 23 NOVEMBRE: cielo sereno, salvo il transito di alcune velature in giornata. Venti: teso o forti da sud-ovest al largo verso Capo Corso, brezze lungo l’arco ligure. Mari: in prevalenza agitato come da avviso, moto ondoso in progressivo calo entro sera. Temperature: in decisa ripresa, specie le massime.

GOVEDì 24 NOVEMBRE: tempo soleggiato e asciutto, ulteriore recupero delle temperature. Mare tra mosso e molto mosso.