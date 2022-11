Mercato immobiliare, Nomisma: “Intonazione negativa dei prezzi per il residenziale”

Genova. “Nel secondo semestre 2022 il mercato residenziale genovese ha mostrato segnali di flessione delle quotazioni, a fronte di un andamento ancora in crescita delle compravendite e di indicatori di assorbimento sostanzialmente stazionari. L’incremento degli scambi nel primo semestre, che ha verosimilmente contribuito a mantenere il trend dei prezzi positivo nello stesso periodo, potrebbe non verificarsi nella seconda parte dell’anno, in virtù dell’incertezza della situazione economica e delle conseguenti previsioni pessimistiche” – è quanto emerge dal 3° Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2022 di Nomisma.

Comparto residenziale

Il risultato delle compravendite relativo al primo semestre 2022 (4.780 unità transate), seppure positivo (+5,2%), si è rivelato inferiore alla media nazionale (+10,1%). Dall’indagine di Nomisma condotta verso gli operatori emerge come il 59% circa della domanda che transita per agenzia è finalizzato ad operazioni di acquisto, sostenute da mutuo nel 78% dei casi.

A Genova i prezzi medi delle abitazioni usate registrano un’intonazione negativa, che si sintetizza in una variazione semestrale media per l’intero mercato pari a -0,7%. Ancora positive le variazioni annuali (+2,2), più marcate nelle zone di pregio.

Lo sconto medio sul prezzo richiesto (11,5%) si conferma stabile su base semestrale, mantenendo forti differenze tra le zone urbane: 8-11% nelle zone centrali e di pregio e 15% in periferia. I tempi di vendita calano leggermente, assestandosi mediamente su 8 mesi in periferia e 4-5 mesi in centro e nelle zone di pregio.

Si mostra eterogenea anche la performance semestrale dei prezzi medi del segmento delle abitazioni nuove e ristrutturate al nuovo, con tassi in crescita per il segmento di pregio (+1,2%) e in flessione in periferia (-1,7%).

Per questi immobili lo sconto medio sul prezzo iniziale è in leggero calo (5-6%), mentre i tempi di assorbimento, stazionari, si attestano su 5 mesi per la vendita e circa 2 mesi per la locazione. La flessione delle quotazioni preserva per il momento il mercato della locazione.

I canoni delle abitazioni usate segnano una variazione semestrale media pari al +1%. Il comparto conferma tempi di assorbimento per la locazione compresi tra 2-4 mesi in tutte le zone cittadine. Il rendimento medio lordo da locazione è stabile al 5,6%.

Comparto non residenziale

A consuntivo del primo semestre, l’attività transattiva di immobili direzionali e commerciali è stata caratterizzata da performance significative, con tassi di crescita a due cifre.

Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, infatti, le compravendite di uffici relative al primo semestre dell’anno hanno registrato un forte incremento tendenziale con 99 transazioni, contro le 56 del primo semestre 2021 (+78%).

Allo stesso modo gli scambi di negozi sono cresciuti del 25% nello stesso periodo, passando da 184 a 230 transazioni nel primo semestre (+25%). Se il comparto commerciale conferma la tendenza registrata a consuntivo 2021, quello direzionale, sostanzialmente stazionario nella performance annua, ha messo a segno un buon risultato semestrale.

Relativamente al comparto degli uffici, dopo un semestre di rialzo dei prezzi le variazioni medie mostrano una flessione sia su base semestrale (-1,7%), sia annuale (-0,7%).

Gli altri indicatori di mercato segnalano un’intonazione stabile; tra questi, i tempi di assorbimento, che mostrano un significativo divario tra le diverse aree (7-8 mesi in centro e nei Business District e 12 in periferia) e gli sconti medi sul prezzo iniziale richiesto (14%), invariati in tutte le zone.

Perde vigore anche il trend di risalita dei canoni, che calano sensibilmente in tutte le zone urbane e mettono a segno un decremento medio semestrale dell’1,4%. I tempi medi di locazione variano in un range che va da 5-6 mesi in centro e nei Business District a 8 mesi in periferia, in linea con il resto dei mercati. Il rendimento medio lordo annuo da locazione è stabile al 5,7%.

Sul versante commerciale, la variazione semestrale media dei prezzi (-0,6%) inverte l’intonazione positiva del primo semestre, a fronte di un risultato annuale anch’esso lievemente negativo (-0,4%).

Anche il mercato della locazione assiste ad una flessione del livello dei canoni, soprattutto nelle zone centrali, a fronte di valori stazionari in periferia. Con riferimento ai tempi di collocamento, la zona centrale rimane la localizzazione più liquida, sebbene i tempi di assorbimento si allunghino leggermente su base semestrale, dopo la contrazione dello scorso semestre. Il rendimento medio lordo annuo da locazione si conferma stazionario (7,7%).

Previsioni settore residenziale

I sentiment previsionali degli operatori prospettano, per il primo semestre 2023, un calo delle compravendite associato ad un lieve calo dei prezzi medi. Sul versante della locazione, le attese vanno nella direzione di stabilità dei contratti e dei canoni.